Svezia chiusura preventiva di 16 scuole a Borlänge per minaccia di violenza

A Borlänge, città svedese di circa 50.000 abitanti nella contea di Dalarna, le autorità hanno deciso di chiudere immediatamente 16 scuole pubbliche a causa di una minaccia di violenza. La decisione è stata presa in via preventiva per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La situazione ha portato a una giornata di massima allerta nella zona.

Giornata di massima allerta nella città svedese di Borlänge, centro industriale di circa 50.000 abitanti situato nella contea di Dalarna, dove le autorità locali hanno disposto la chiusura immediata di 16 scuole pubbliche a seguito di una minaccia di violenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate La minaccia dell’Iran e il senso di una guerra preventiva, spiegate dal fratello di NetanyahuIddo Netanyahu, medico e scrittore, spiega i motivi dell'intervento militare contro il regime iraniano: "Stavano progettando di costruire sia le armi... Chiusura 118 Imperia: il tempo di soccorso diventa una minaccia per la vitaLa decisione di chiudere la Centrale Operativa del 118 a Imperia ha scatenato una forte reazione da parte della Fp Cgil, che definisce il territorio...