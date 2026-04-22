La premier ha dichiarato che il Superbonus rappresenta il principale ostacolo per l’Italia nel processo di rientro dalla infrazione europea. Ha criticato la gestione economica del precedente governo, sottolineando come questa abbia contribuito alla situazione attuale. La sua posizione si concentra sulla necessità di affrontare le difficoltà legate a questa misura per favorire il miglioramento dei rapporti con l’Europa.

La premier Giorgia Meloni ha lanciato un attacco durissimo contro la gestione economica del precedente esecutivo Conte II, individuando nel Superbonus il principale ostacolo che impedisce all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea. Secondo quanto espresso dalla guida del governo sui social, l’impatto finanziario di quella misura avrebbe compromesso la possibilità di rientrare nei parametri stabiliti dall’Europa con un anno di anticipo, limitando drasticamente le risorse oggi disponibili per settori vitali come la sanità pubblica, l’istruzione e il sostegno alle fasce sociali più deboli. I numeri presentati dall’attuale amministrazione delineano un percorso di risanamento che, secondo la premier, è stato considerato quasi impossibile dai vertici internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Superbonus e debito: Meloni svela il freno al rientro in Europa

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