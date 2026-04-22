Sup attack! il 25 aprile a lezione di sup con onda viva asd

Il 25 aprile, Onda Viva ASD organizza una giornata dedicata al SUP (Stand Up Paddle) a Sant’Isidoro, con l’obiettivo di far provare questa attività nelle acque della località. L’evento si svolgerà in mattinata e prevede sessioni di lezione e pratica per i partecipanti interessati a scoprire questa disciplina sportiva. L’iniziativa si rivolge a chi desidera trascorrere la giornata in modo attivo e immerso nel mare.

SANT' ISIDORO (Nardò) - Hai già programmi per il 25 aprile? Se sogni di solcare il mare come un vero pirata, la rotta è tracciata: Onda Viva ASD organizza una mattinata speciale dedicata al SUP (Stand Up Paddle) nelle acque cristalline di Sant’Isidoro. Dalle 10:00 alle 12:00, la baia si.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: “È finito l’antifascismo”Predappio (Forlì-Cesena), 21 aprile 2026 – Il 25 aprile, Festa della Liberazione, il quotidiano online Fahrenheit2022, in collaborazione con Forza... Affari Tuoi non va in onda il 3 aprile: perché e quando torna in ondaL’appuntamento serale con i pacchi più famosi d’Italia sta per subire una piccola battuta d’arresto. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sup attack! il 25 aprile a lezione di sup con onda viva asd :: Segnalazione a Lecce; Round justice: Ballester to pay 25 balls for attack on Luis Ventura.