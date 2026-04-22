Durante una vacanza in Trentino, è nata l’idea di creare un’area dedicata alla sicurezza dei bambini. In quel parco pubblico, con un percorso in bicicletta e spazi organizzati come una piccola città, si sono osservati i bambini che giocavano e imparavano a muoversi in modo sicuro. L’esperienza ha portato alla progettazione di un’area che combina divertimento e insegnamento delle norme di sicurezza in modo pratico e accessibile.

L’idea è nata durante una vacanza in Trentinto. Guardando quei bambini e quelle bambine correre in bicicletta nello spazio sicuro di un parco pubblico, ma organizzato come una città in miniatura. Con le strade, gli stop, le strisce pedonali, i semafori e i cartelli in legno. E così, o ltre a stare in equilibrio su due ruote, semplicemente giocando diventa naturale anche imparare a rispettare le regole della strada. Un’esperienza che Simona e Manuela hanno pensato di replicare a Viareggio, con un evento in programma il prossimo 29 aprile al parco giochi “ Il Camuciolo “ di Torre del Lago. Con il bocciodromo che si trasformerà, per un giorno, in una strada come tante in città, per accogliere l’uscita didattica degli alunni e delle alunne della scuola materna “Basalari“ per una lezione speciale di educazione stradale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulla strada giusta. Imparare la sicurezza: "giocando" nel parco

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