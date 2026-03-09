Le guerre ricadono anche sulle tasche dei napoletani | Fino a 600 euro di rincari a famiglia

Le famiglie napoletane stanno affrontando costi aggiuntivi a causa della guerra in Iran, con rincari fino a 600 euro per nucleo familiare. Confesercenti ha segnalato che le variazioni sui prezzi di carburanti, trasporti, energia e alimentari stanno già influenzando il bilancio domestico. La situazione internazionale si riflette direttamente sulle spese quotidiane dei cittadini campani.

Secondo Confesercenti la crisi internazionale rischia di pesare su famiglie e imprese campane. Carburanti, spesa e bollette in aumento: l’aggravio medio stimato La guerra in Iran rischia di avere effetti diretti sulle tasche delle famiglie campane. A lanciare l’allarme è Confesercenti, secondo cui il quadro internazionale sta già producendo rincari su carburanti, trasporti, energia e spesa alimentare. L’associazione stima un aggravio medio di circa 600 euro l’anno per famiglia, cifra destinata ad aumentare se la crisi dovesse prolungarsi. “La guerra in Iran sta già producendo effetti negativi sull’economia delle famiglie dei cittadini campani”, spiega Vincenzo Schiavo, presidente regionale di Confesercenti e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

