Strati scavi depositi e processi | è Terra contaminata la performance in Risiera

Dopo il grande successo dello scorso settembre, torna alla Risiera di San Sabba Terra contaminata: strati, scavi, depositi, processi, la visita performativa itinerante del Museo e Monumento Nazionale di e con archiviozeta. La performance è un intenso corpo a corpo con gli spazi monumentali della.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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