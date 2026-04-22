Strapazzata | oltre 700 gli iscritti all' edizione 2026 della corsa

L'edizione 2026 della Strapazzata, la corsa non competitiva che si terrà a Pisa il 25 aprile, ha già superato i 700 iscritti. L'evento, che si svolge ogni anno in questa data, vede un incremento nel numero di partecipanti nelle ore immediatamente successive all'apertura delle iscrizioni. La corsa, che si svolge in modo amatoriale, è un appuntamento tradizionale per molti appassionati di sport e di camminate all'aperto nella città toscana.

Numeri importanti per l'edizione 2026 della Strapazzata, la classica non competitiva che si svolgerà sabato a Pisa, caratterizzando in maniera sportiva il 25 Aprile: sono già oltre 700 gli iscritti e il numero è destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore, come da tradizione dell'evento.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Francesco Live a Firenze, oltre 700 iscrittiFirenze, 2 aprile 2026 - Firenze ospiterà dal 17 al 19 aprile l'edizione 2026 di 'Francesco Live', dal titolo 'Oltre la pace': si tratta di un... Ciclismo, oltre 80 iscritti alla prima edizione della cronoscalata di CapriTempo di lettura: 2 minutiÈ boom di iscritti per la cronoscalata di Capri, la manifestazione che per la prima volta porta sull’isola azzurra una gara...