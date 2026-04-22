Starmer smentito su Mandelson | Faceva pressioni per nominarlo

Sono emerse nuove accuse riguardo a pressioni esercitate sul Foreign Office per accelerare la nomina di un ex politico come ambasciatore negli Stati Uniti. Secondo alcune fonti, ci sarebbero state pressioni continue per far avanzare la candidatura, anche bypassando alcune procedure di controllo, e in relazione a un coinvolgimento di lunga data con un noto imprenditore legato a un controverso caso giudiziario. La vicenda riguarda anche dettagli sulla sicurezza nazionale e relazioni personali di lunga data.

"Pressioni costanti" sul Foreign Office per accelerare la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Usa, anche a costo di forzare l’iter dei controlli sul chiacchieratissimo vecchio amico del defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein a tutela della sicurezza nazionale. È la pesantissima accusa rivolta a Keir Starmer (foto) e al suo staff da sir Olly Robbins, ex segretario generale e numero uno dei funzionari del ministero degli Esteri, in un’audizione choc che fa traballare sempre più sinistramente la poltrona del primo ministro britannico: sollecitato da più parti a dimettersi, per quanto deciso a restare trincerato dietro il portoncino al numero 10 di Downing Street almeno fino a quando la maggioranza laburista non dovesse mollarlo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Starmer smentito su Mandelson: "Faceva pressioni per nominarlo" Notizie correlate Starmer, 'imperdonabile che non mi abbiano informato su Mandelson'Il premier britannico Keir Starmer ha definito "imperdonabile" e "sconcertante" non essere stato informato sul fatto che Peter Mandelson non aveva... Caso Epstein, Starmer ‘furioso’: “Io non informato su Mandelson”Il primo ministro britannico, Keir Starmer, si è detto “assolutamente furioso” per non essere stato informato del fatto che la sua scelta di Peter... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Oliver Robbins svela le pressioni di Starmer sulla nomina di Mandelson; Starmer smentito su Mandelson: Faceva pressioni per nominarlo; Regno Unito: Starmer sotto pressione dopo le nuove rivelazioni sul caso Mandelson; Regno Unito, bufera su Starmer: accuse di pressioni per la nomina di Mandelson. Starmer smentito su Mandelson: Faceva pressioni per nominarloPressioni costanti sul Foreign Office per accelerare la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Usa, anche a costo ... msn.com