Stangata per il Comune sul ristorante confiscato

Il Comune di Bellaria dovrà versare circa 400 mila euro per il pagamento relativo al ristorante confiscato. La somma rappresenta la conclusione di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’immobile, caratterizzata da sviluppi giudiziari complessi. La decisione è stata presa in seguito a una sentenza definitiva, chiudendo così un capitolo legato a questioni legali e patrimoniali sul bene interessato.

"Il Comune di Bellaria pagherà quasi 400mila euro, mettendo così la parola fine ad una vicenda dai contorni paradossali". Il sindaco Filippo Giorgetti spiega così il capitolo conclusivo legato all’ex ristorante La Taverna degli Artisti, un bene un tempo confiscato alla criminalità organizzata, in particolare agli interessi di Agostino Briguori, vicino alla cosca dei Muto; che l’avrebbe utilizzato come centro di riciclaggio. Oggi l’immobile è rinato come residenza diurna e notturna per persone con disabilità. Ma la storia inizia nel 2009 con il primo sequestro del locale, ritenuto un centro di riciclaggio legato ai clan. Dopo anni di inutilizzo, l’Agenzia nazionale per i beni confiscati ha proposto la struttura all’ente locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stangata per il Comune sul ristorante confiscato Notizie correlate Vellezzo Bellini, stangata sul ristorante: 45mila euro di sanzioni e il figlio del titolare finisce in arrestoVellezzo Bellini (Pavia), 7 marzo 2026 - Prima le irregolarità trovate nel ristorante, poi la reazione violenta del figlio dei titolari. Leggi anche: Caro bollette, il Comune si prepara: "È in arrivo una stangata sull’energia" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Stangata per il Comune sul ristorante confiscato; Conguagli occupazione suolo pubblico, il Pd attacca: Richieste per errori del Comune, rischio stangata su imprese e cittadini; Slot machine accese fuori orario: stangata al bar Centro; Salento, rincari in vista per la Tari: la mappa dei comuni tra sconti e ipotesi stangata. Stangata per il Comune sul ristorante confiscatoIl Comune di Bellaria pagherà quasi 400mila euro, mettendo così la parola fine ad una vicenda dai contorni paradossali. Il sindaco Filippo Giorgetti spiega così il capitolo conclusivo legato all’ex ... ilrestodelcarlino.it Stangata sulle insegne: bollette choc per i negozi di CapannoriDiversi commercianti si sono visti recapitare conti da migliaia di euro. Siamo andati in via Paolinelli, a Marlia, per ascoltare alcuni esercenti. Il sindaco Giordano Del Chiaro annuncia però agevolaz ... noitv.it Profilattici, stangata globale per la guerra in Iran: prezzi su fino al 30% facebook Profilattici, stangata globale per la guerra in Iran: prezzi su fino al 30% x.com