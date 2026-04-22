Spread Btp-Bund chiude a 77,5 punti

Nella giornata di oggi, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni si è stabilizzato a 77,5 punti base. Il rendimento del Btp italiano si è attestato al 3,78%, mentre quello del Bund tedesco si è fermato al 3 per cento. Questi dati riflettono la differenza tra le due obbligazioni nel mercato obbligazionario europeo.

Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni a fine seduta si attesta a 77,5 punti base. Il rendimento del titolo italiano è al 3,78% e quello tedesco al 3 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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