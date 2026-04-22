Sport scuola e cinema | il mix unico che anima la radio locale

Il palinsesto radiofonico di oggi si concentra su diversi temi tra cui sport, formazione dei giovani e cultura cinematografica. La programmazione prevede varie trasmissioni che trattano questi argomenti, offrendo agli ascoltatori un mix di contenuti legati al mondo dello sport, alle attività scolastiche e alle novità del cinema. La giornata si svolge con una serie di programmi dedicati a queste tematiche, puntando a coinvolgere un pubblico vario.

Il palinsesto radiofonico di questo mercoledì 22 aprile vede Radio Materia concentrare la propria offerta su un mix di sport, formazione giovanile e cultura cinematografica. La programmazione odierna, che si sviluppa tra le ore 12:00 e le 18:30, offre spunti che spaziano dal racconto del calcio dilettantistico alle voci dirette degli studenti del liceo Curie di Tradate, fino a nuovi appuntamenti dedicati alla settima arte. Dalle aree di rigore della serie D al dibattito pedagogico sui minori. La mattinata ha avuto inizio alle ore 12:00 con l’approfondimento offerto dal podcast Figli di un gol minore. In questa puntata, curata da Francesco Mazzoleni, il protagonista è Beretta, figura che ha saputo trasformare la propria esperienza sul campo come goleador nelle categorie della serie D e dell’Eccellenza nella professione di agente Fifa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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