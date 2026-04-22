Sport in tv oggi mercoledì 22 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 22 aprile, sono in programma numerosi eventi sportivi trasmessi in TV e disponibili anche in streaming. La giornata offre diverse partite e competizioni che coinvolgono varie discipline e campionati. Gli orari delle trasmissioni sono distribuiti nel corso della giornata, consentendo agli spettatori di seguire gli eventi sia sui canali tradizionali che sulle piattaforme digitali. Sono indicati anche i modi per accedere alle dirette online.

Oggi mercoledì 22 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la terza tappa del Tour of the Alps e l’imperdibile Freccia Vallone, la classica che si conclude sul Muro di Huy e che rappresenta una tappa di avvicinamento alla Liegi-Bastogne-Liegi. Incominciano il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid, con diversi tennisti italiani in campo sulla terra rossa della capitale spagnola. Proseguono gli Europei di sollevamento pesi con la 69 kg femminile e la 79 kg maschile. Milano e Conegliano daranno vita alla gara-4 della finale scudetto di volley femminile: l’Imoco festeggerà il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 22 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Notizie correlate Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 8 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 15 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sport in tv oggi (domenica 12 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 19 aprile: orari e programmazione SBK e non solo; Sport in tv oggi (venerdì 17 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 19 aprile 2026: serie A, Cobolli in finale a Monaco, Amstel Gold Race e Sbk. Sport in tv oggi (21 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, martedì 21 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it Sport in tv oggi (mercoledì 22 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 22 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la terza tappa del Tour of the Alps e l’imperdibile Freccia Vallone, la ... oasport.it La Gazzetta dello Sport facebook All reds rugby, quando lo sport popolare resiste e crea riscatto x.com