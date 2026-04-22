Splatoon Raiders arriva su Switch 2 a luglio

A luglio arriverà su Switch 2 il nuovo capitolo della serie multiplayer di Nintendo, chiamato Splatoon Raiders. L'annuncio è stato fatto nel 2025 e il gioco sarà disponibile esclusivamente sulla console di nuova generazione a partire dal 23 luglio. La notizia riguarda l’uscita di questa versione inedita della saga, che sarà lanciata tra pochi mesi.

(Adnkronos) – Dopo l'annuncio nel 2025 di Splatoon Raiders, un’iterazione inedita della celebre saga multiplayer di Nintendo, la compagnia ha dichiarato che il titolo sarà disponibile in esclusiva su Switch 2 il 23 luglio. Il titolo segna una parziale divergenza rispetto ai canoni puramente competitivi del passato, proponendo un’esperienza fortemente incentrata sulla narrazione. I giocatori. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Splatoon Raiders arriva il 23 luglio! (Nintendo Switch 2)

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