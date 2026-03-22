Oggi la Maratona di Roma 2026 | la corsa più affascinante del mondo

Oggi a Roma si svolge la Maratona del 2026, con migliaia di atleti provenienti da diversi paesi che si preparano a correre lungo le strade della città. La manifestazione coinvolge partecipanti di varie età e livelli, pronti a sfidare se stessi su un percorso che attraversa i monumenti e le zone più rappresentative della capitale. La corsa si svolge nel pieno rispetto del programma stabilito.

Atmosfera speciale a Roma, dove migliaia di atleti provenienti da tutto il Mondo, oggi 22 marzo 2026, si preparano a vivere l’esperienza della Maratona. L’Acea Run Rome The Marathon però non è ormai solo una gara, ma un vero evento che unisce sport, turismo e passione lungo attraversando i luoghi più iconici della capitale. Fin dalle prime ore del mattino, con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, la città vedrà passare gli atleti. I 42,195 chilometri della maratona diventano così lo sfondo di una giornata unica. In questa splendida cornice, oltre 36.000 partecipanti daranno vita ad una vera festa collettiva che intreccerà atleti, cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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