Il colosso Sesa continua a crescere Il mercato spinge su digitale e IA

Il gruppo Sesa ha registrato un aumento dei ricavi e della redditività operativa lorda nei primi nove mesi dell’anno fiscale, secondo il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 gennaio approvato dal consiglio di amministrazione. I dati confermano una crescita su cui l’azienda sta puntando, anche grazie all’attenzione verso il digitale e l’intelligenza artificiale.

EMPOLI Crescono i ricavi, di pari passo con la redditività operativa lorda. E' quanto emerge dal resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 gennaio scorso, relativo ai primi nove mesi dell'anno fiscale, approvato dal consiglio di amministrazione di Sesa. L'azienda che opera nel settore technology, digital platform e vertical application per imprese ed organizzazioni (nelle principali aree che catalizzano la trasformazione digitale quali Cloud, Data Management, Cybersecurity, Digital Platform ed AI ) ha fatto registrare ricavi ed altri proventi per 2.705,2 milioni di euro (+11,2% rispetto al precedente esercizio) una redditività operativa pari a 191,1 milioni di euro (+11,5%).