Sostenibilità Costarella Conai | Cruciale veicolare una corretta informazione
In un'intervista, un rappresentante di un'organizzazione dedicata alla gestione dei rifiuti ha sottolineato l'importanza di diffondere informazioni corrette sulla sostenibilità. Ha ricordato come, in trent'anni di attività, siano stati sviluppati un sistema e una filiera di alta qualità per il paese. La comunicazione chiara sulla materia viene vista come elemento fondamentale per mantenere e migliorare il sistema esistente.
Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Veicolare una corretta informazione per noi è cruciale perché abbiamo costruito in 30 anni, da quando è nato il sistema consortile, una filiera di eccellenza per il nostro Paese". Così Fabio Costarella, vicedirettore generale Conai, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', questa mattina a Milano. "Conai, insieme ai consorzi di filiera, sono i soggetti che per legge devono garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero che ogni Stato membro ha - spiega - Nell'era della complessità, questo sistema si muove in un ambiente molto articolato, fatto...🔗 Leggi su Iltempo.it
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