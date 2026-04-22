In un'intervista, un rappresentante di un'organizzazione dedicata alla gestione dei rifiuti ha sottolineato l'importanza di diffondere informazioni corrette sulla sostenibilità. Ha ricordato come, in trent'anni di attività, siano stati sviluppati un sistema e una filiera di alta qualità per il paese. La comunicazione chiara sulla materia viene vista come elemento fondamentale per mantenere e migliorare il sistema esistente.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Veicolare una corretta informazione per noi è cruciale perché abbiamo costruito in 30 anni, da quando è nato il sistema consortile, una filiera di eccellenza per il nostro Paese". Così Fabio Costarella, vicedirettore generale Conai, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', questa mattina a Milano. "Conai, insieme ai consorzi di filiera, sono i soggetti che per legge devono garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero che ogni Stato membro ha - spiega - Nell'era della complessità, questo sistema si muove in un ambiente molto articolato, fatto...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Costarella (Conai): "Cruciale veicolare una corretta informazione"

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