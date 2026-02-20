Milano-Cortina Capuano Conai | Olimpiadi sostenibili? Direi di sì

Il rappresentante di Conai, Capuano, afferma che le Olimpiadi di Milano-Cortina sono state sostenibili. Durante un'intervista, ha spiegato che le iniziative ambientali adottate, come il riciclo dei materiali e l'uso di energie rinnovabili, sono state evidenti durante l’evento. Capuano ha aggiunto che anche i trasporti e le strutture sono stati progettati con un occhio di riguardo per l’ambiente. La scelta di location e le misure adottate hanno dimostrato un impegno concreto verso la sostenibilità. La questione continua a essere al centro delle discussioni pubbliche.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - I Giochi Invernali di Milano Cortina "mi sembra proprio siano stati sostenibili. Il bilancio lo fare alla fine, però devo dire di sì". Lo ha detto oggi il presidente del Conai, Ignazio Capuano, a margine della sigla del protocollo tra Coni e Conai per la sostenibilità degli eventi sportivi, oggi a Milano.