Sostenibilità Barachini | Comunicazione centrale per costruire consapevolezza

L'attenzione sulla sostenibilità resta al centro del dibattito pubblico, con diverse figure istituzionali che sottolineano l'importanza di una comunicazione chiara per aumentare la consapevolezza. Recentemente, un rappresentante del governo ha evidenziato come l'economia circolare, basata sul riuso, rappresenti una componente fondamentale per promuovere uno sviluppo più equilibrato e rispettoso dell'ambiente.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "L'economia circolare è un'economia del riuso che costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile della nostra società. Perché l'Italia faccia sempre meglio in questo settore serve la partecipazione di tutti attraverso una costante raccolta differenziata e soprattutto attraverso la costruzione di una consapevolezza, di una nuova consapevolezza di ognuno di noi. A tal fine, dunque, è centrale il lavoro dei giornalisti, è sempre centrale il lavoro della comunicazione". Così Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, in un video-messaggio inviato in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', questa mattina a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it

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