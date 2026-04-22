' Sorsi letterari' | presentazione libro e degustazione

Il vino come percorso di resilienza e scoperta arriva a Piazza con Sorsi di vino, l'evento Ais Catania a cura di Maria Grazia Barbagallo, Antonio Grasso e Chiara Russo sarà un'occasione per immergerti nella storia di "Custodi del vino, storia di un'Italia che resiste e rinasce", libro scritto da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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