Sono incinta e ho contratto il Citomegalovirus | devo fare una visita col genetista?
Una donna incinta ha contratto il Citomegalovirus durante il primo trimestre di gravidanza. La donna ha ricevuto indicazioni di consultare anche un genetista per verificare eventuali effetti sull’andamento della gravidanza o sulla salute del bambino. La richiesta nasce dalla preoccupazione riguardo a possibili danni causati dal virus, anche se non sono stati specificati dettagli clinici o risultati delle analisi effettuate.
Buongiorno, purtroppo ho contratto il Citomegalovirus nel primo trimestre di gravidanza. So che è un virus, ma mi è stato consigliato di consultare anche un genetista per capire se l’infezione può aver causato rotture cromosomiche o anomalie. È un approccio corretto o la genetica non c’entra con i virus? La strada da seguire è quella giusta? La ringrazio. Buongiorno signora, non mi risulta che il CMV in gravidanza causi danni cromosomici o genetici evidenziabili con dei test appositi. Fortunatamente non è detto che l’infezione sia stata trasmessa al feto, e anche se lo fosse nella maggior parte dei casi non crea danni. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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