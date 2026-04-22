Una donna incinta ha contratto il Citomegalovirus durante il primo trimestre di gravidanza. La donna ha ricevuto indicazioni di consultare anche un genetista per verificare eventuali effetti sull’andamento della gravidanza o sulla salute del bambino. La richiesta nasce dalla preoccupazione riguardo a possibili danni causati dal virus, anche se non sono stati specificati dettagli clinici o risultati delle analisi effettuate.

Buongiorno, purtroppo ho contratto il Citomegalovirus nel primo trimestre di gravidanza. So che è un virus, ma mi è stato consigliato di consultare anche un genetista per capire se l’infezione può aver causato rotture cromosomiche o anomalie. È un approccio corretto o la genetica non c’entra con i virus? La strada da seguire è quella giusta? La ringrazio. Buongiorno signora, non mi risulta che il CMV in gravidanza causi danni cromosomici o genetici evidenziabili con dei test appositi. Fortunatamente non è detto che l’infezione sia stata trasmessa al feto, e anche se lo fosse nella maggior parte dei casi non crea danni. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sono incinta e ho contratto il Citomegalovirus: devo fare una visita col genetista?”

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