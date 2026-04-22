Sold Out on You | Park Ji Hwan crea il caos durante le vendite live

Durante una trasmissione di shopping televisivo, l’attore Park Ji Hwan ha causato scompiglio mentre annunciava partecipazioni speciali per la commedia romantica Sold Out on You. L’evento ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, portando a un sold out delle vendite. La presenza dell’attore ha generato una notevole curiosità e entusiasmo tra gli spettatori, contribuendo a un grande successo per il debutto della pellicola.

L’attesa per il debutto della nuova commedia romantica Sold Out on You si accende con dettagli inediti sulla partecipazione di Park Ji Hwan, che assumerà il ruolo di ospite speciale durante una trasmissione di shopping televisivo. La trama della serie ruota attorno all’incontro imprevisto tra Dam Ye Jin, una professionista leader nel settore delle vendite dirette che combatte contro una grave insonnia, e Matthew Lee, un agricoltore perfezionista impegnato in diverse attività lavorative. Un ospite imprevedibile che rischia di far crollare le vendite. Le nuove immagini rilasciate in vista della prima serata del 22 aprile alle ore 21:00 KST mostrano Park Ji Hwan in una veste decisamente insolita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sold Out on You: Park Ji Hwan crea il caos durante le vendite live Notizie correlate Park Ji Hoon: dal fronte ai fornelli, il soldato con poteri magiciPark Ji Hoon si prepara a trasformare la sua carriera con un ruolo che fonde cucina, esercito e un elemento fantasy. Choi Hyun Wook e Park Ji-hoon: un’amicizia solida nata da Weak HeroLa complicità tra Choi Hyun Wook e Park Ji-hoon si conferma solida anche a distanza di anni, come dimostrato da una recente uscita pubblica. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Eurosuole Forum sold out for Game 4; S.Angelo dei Lombardi accoglie gli Arteteca: sold out e solidarietà per il debutto in casa; Sold out al Multiplex di Piediripa per il pluripremiato Art Film maceratese; L'outfit regale di oggi: Meghan Markle cambia rotta cromatica e sceglie un abito color Chartreuse (già sold out). Auditorium Santa Chiara sold out, due ore e mezzo di grande musica. Qualche problema tecnico, la lite del cantautore con il backstage - facebook.com facebook A quanto pare, Inter-Parma è sold out x.com