Smart TV Amazon Fire TV | serie 2 e 4 in sconto su TV QLED e OLED con streaming integrato

Amazon lancia in Italia la nuova gamma di smart TV Fire TV di seconda e quarta generazione, con sconti fino al 10 febbraio 2026. I modelli Omni QLED, Serie 2 e Serie 4 sono già disponibili a prezzi ridotti, puntando a conquistare il mercato nazionale. Le nuove smart TV offrono tecnologie avanzate e streaming integrato, e sono pensate per attirare gli acquirenti in cerca di prodotti di qualità a prezzi più accessibili. Le offerte sono valide fino a metà febbraio, quindi chi vuole cambiare televisore ha ancora qualche giorno per approfittarne.

**Amazon lancia in Italia la nuova gamma di smart TV Fire TV di seconda generazione, con sconti fino al 10 febbraio 2026** In un'ottica di espansione del mercato italiano per le smart TV, **Amazon ha reso disponibile in Italia la nuova gamma Fire TV di seconda generazione**, con tre modelli – Omni QLED, Serie 2 e Serie 4 – tutti con tecnologie avanzate, e in offerta per i primi giorni di febbraio 2026. Le nuove smart TV, in vendita su Amazon.it, si presentano con soluzioni di varia gamma: da un modello QLED di punta con display 65 pollici, a modelli a 40 pollici con pannelli HD, e in mezzo, il modello 4K Serie 4 con design elegante.

