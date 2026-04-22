Simula incidente per nascondere infortunio sul lavoro | denunciato titolare

Un titolare di una ditta di autotrasporti è stato denunciato dalla polizia locale di Napoli. Secondo le indagini, avrebbe simulato un incidente per coprire un infortunio sul lavoro. Le autorità hanno contestato al responsabile reati di frode processuale e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La vicenda riguarda un tentativo di nascondere un incidente avvenuto durante le attività lavorative.

Il titolare di una ditta di autotrasporti è stato denunciato dagli agenti dell'unità di infortunistica stradale della polizia locale di Napoli per frode processuale e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La storia abbraccia i territori di Napoli e Nocera Inferiore.L'indagineL'uomo è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente: grave l’operaio, denunciato titolareLa Polizia Municipale di Napoli ha denunciato un uomo di 60 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, per aver finto l'incidente stradale di un... Incidente sul lavoro a Bellizzi: indagato il titolare dell'ovattificioL'autopsia, eseguita ieri mattina, ha confermato la dinamica della tragedia: il decesso dell'uomo è avvenuto per lo schiacciamento del cranio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Simula incidente per nascondere infortunio sul lavoro: denunciato titolare; Simula incidente stradale per occultare infortunio sul lavoro del suo dipendente; Simula incidente stradale per nascondere quello sul lavoro di un suo dipendente: denunciato a Napoli; Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente | grave l'operaio denunciato titolare. Simula incidente stradale per occultare infortunio sul lavoro del suo dipendenteE' accusato di aver inscenato un falso investimento per nascondere un grave infortunio sul lavoro a un cittadino ucraino di 63 anni, il titolare 60enne di una ditta di autotrasporti denunciato dagli a ... ansa.it Simula incidente stradale per occultare l’infortunio sul lavoro del dipendente, denunciato a NapoliSi è infortunato gravemente sul lavoro, ma il titolare ha pensato bene di fingere un incidente stradale, avvenuto fantomaticamente nei pressi della Motorizzazione di Ponticelli, per coprire il suo p ... internapoli.it - Simula l'incidente per intascare il premio - Distrugge l'auto e finisce anche in carcere. #lendinara #carabinieri #vocedirovigo - facebook.com facebook #Napoli- Simula incidente stradale per occultare infortunio sul lavoro del suo dipendente. #Cronaca #Infortunio #Lavoro #Titolare #Dipendente #NanoTV x.com