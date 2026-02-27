Sicurezza Pallini | Parma rischia un declino irreversibile

Il consigliere comunale Fabrizio Pallini, membro del gruppo Vignali, ha espresso preoccupazione sulla situazione della sicurezza a Parma e ha chiesto all’Amministrazione di adottare azioni concrete e coordinate. Pallini ha sottolineato che, secondo lui, la città rischia un declino irreversibile se non si interviene tempestivamente. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di contrastare un fenomeno che sta crescendo nella zona.