Nel corso della puntata di Belve andata in onda martedì 21 aprile, Shiva si è raccontato nell’ intervista con Francesca Fagnani, alternando momenti personali a passaggi più leggeri. Tra questi, emerge anche un episodio che riguarda il calcio e una scommessa finita male, raccontato con tono diretto e autoironico. Dopo aver ammesso alla Fagnani la sua avventatezza con un termine colorito, il rapper ha rivelato: “ Ho scommesso 10 mila euro sul passaggio ai Mondiali dell’Italia ”. Subito dopo, commenta lui stesso la scelta senza cercare di ridimensionarla: “ Sì, è stata proprio una bella (omissis) ”. Nel dialogo con Fagnani, Shiva lascia intendere che la scommessa non sia stata un episodio isolato, aggiungendo anche: “Perché non sai quanti ne ha scommessi il mio manager.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Shiva, scommessa da 10mila euro sull’Italia ai Mondiali: “Il mio manager ha fatto peggio”

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