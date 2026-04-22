Set cinematografico in città | strade chiuse e bus deviati per le riprese in stazione

Nel centro di Fasano, alcune strade saranno temporaneamente chiuse e i bus di linea deviati a causa delle riprese di una serie televisiva autorizzate. La produzione, gestita da una società di produzione cinematografica, sta lavorando in prossimità della stazione ferroviaria, coinvolgendo modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale per consentire le operazioni sul set. Le variazioni saranno in vigore per un periodo limitato, fino al completamento delle riprese.

FASANO - Il Comune di Fasano, attraverso il proprio Ufficio Trasporti Pubblici, ha disposto una serie di variazioni alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico locale per consentire lo svolgimento delle riprese autorizzate di una serie televisiva prodotta da 360 Degrees Film, la cui troupe.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Ostia: le strade chiuse e i bus deviati Lavori per la tranvia Togliatti: le strade chiuse e i bus deviatiA partire dal 9 aprile sarà modificata la circolazione nell'area interessata ai lavori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hollywood sceglie la costa adriatica: la città diventa set di una nuova serie tv; Civita Castellana set cinematografico: al Duomo le riprese su Papa Giovanni Paolo II; Incroci sul set cinematografico; Il film girato in piazza Libertà esce al cinema. Cinema e serie tv, il Comune di Napoli abbassa le tariffe per attrarre più setNuove agevolazioni per i set cinematografici, il Comune di Napoli punta a valorizzare sempre più la città del cinema. In attesa delle riprese a giugno della settima stagione di Mare Fuori, e prossimam ... napoli.repubblica.it Marsala set cinematografico: strade chiuse e divieti dal 21 al 29 aprileMarsala si trasforma in un set. Per alcuni giorni, il centro storico e diverse zone della città saranno interessati da riprese cinematografiche, con inevitabili modifiche alla viabilità. Un’occasione ... tp24.it Torre Guaceto chiusa per un set cinematografico diretto da Mel Gibson: accesso vietato fino al 5 maggio - facebook.com facebook Le antiche faggete del Casentino set cinematografico. A Camaldoli le riprese di Assassin's Creed x.com