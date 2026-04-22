Seriate 32enne coinvolto in un incidente stradale finisce prima in ospedale e poi in carcere | era senza patente e ricercato per spaccio

Nei giorni scorsi, la Polizia locale di Seriate è intervenuta a seguito di un incidente stradale con feriti, coinvolgendo un’auto e un motociclo. Un uomo di 32 anni, coinvolto nello scontro, è stato successivamente portato in ospedale e poi in carcere. L'uomo non aveva la patente di guida e era ricercato per un procedimento legato allo spaccio di droga.

Nei giorni scorsi la Polizia locale di Seriate, coordinata dalla Comandante Samanta Zacconi, è intervenuta per un sinistro stradale con feriti avvenuto sul territorio comunale, che ha coinvolto un’autovettura e un motociclo. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Bolognini per le cure necessarie. Nel corso degli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che il motociclista, identificato con le iniziali C.A., classe 1994, era privo di patente di guida e non in regola con i documenti di soggiorno sul territorio nazionale. Dai successivi controlli è inoltre risultato destinatario di un provvedimento di espulsione e ricercato per l’esecuzione di una pena detentiva per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Tragedia sulla Nonantolana, il ventenne (senza patente) finisce in carcere per omicidio stradaleDovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale il giovane che alla guida di un'Alfa Romeo 159 ha causato un incidente dall'esito mortale al... Denunciato per ricettazione, ma era ricercato: 38enne finisce in carcereUn uomo di 38 anni, straniero, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato denunciato per il reato di ricettazione.