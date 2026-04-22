Le vicende che coinvolgono i protagonisti di Un posto al sole si accendono in vista della puntata di giovedì 23 aprile 2026, quando la narrazione concentrata a Napoli porterà nuovi sviluppi attorno alle figure di Serena e Stefano Mori. La trama si prepara a scardinare equilibri consolidati, con una Serena destinata a scontrarsi con verità nascoste riguardanti il legame biologico con le sue figlie, mentre le tensioni professionali e personali tra Ferri e Mori promettono di destabilizzare l’ambiente circostante. Equilibri familiari e tensioni relazionali nel cuore di Napoli. Il percorso dei personaggi sta attraversando una fase di profonda ristrutturazione emotiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serena e segreti di famiglia: scoppia il caos tra Mori e Ferri

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