Nella provincia di Catania, un’operazione delle forze di polizia ha portato al sequestro di più di 62 mila prodotti non conformi. L’intervento è stato condotto da un’unità specializzata della Guardia di Finanza a Misterbianco, che ha identificato e sequestrato una grande quantità di articoli irregolari. L’azione si inserisce in un’attività di controllo sul commercio di prodotti non a norma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza a Misterbianco. I finanzieri della compagnia di pronto impiego del comando provinciale di Catania hanno portato a termine un’importante operazione che ha condotto al sequestro di oltre 62 mila articoli non conformi. L’intervento si è concentrato su un deposito situato nel comune di Misterbianco, riconducibile a una ditta individuale attiva nel commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli. Merce pronta per la vendita con marchi contraffatti. All’interno della struttura sono stati scoperti più di cinquanta scatoloni già pronti per la distribuzione al dettaglio. Tra i prodotti rinvenuti figuravano accessori di abbigliamento, come orologi e portafogli, contrassegnati da marchi di note firme del lusso e dello sport, tra cui Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Nike, Adidas e Air Jordan.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sequestrati oltre 62 mila prodotti irregolari nel Catanese

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