Nella notte a Senigallia, gli agenti del Commissariato hanno fermato un uomo di 41 anni di origini albanesi e la sua fidanzata, entrambi visibilmente agitati. Durante un controllo, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e di coltelli. La vicenda è iniziata con una lite tra i due, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. I due sono stati sottoposti a fermo e portati in commissariato per ulteriori approfondimenti.

È accaduto a Senigalia intorno alle 4 del mattino di martedì 21 aprile, quando i residenti, svegliati dalle urla, hanno chiamato il 112. Sul posto gli agenti del Commissariato hanno trovato un 41enne di origine albanese insieme alla fidanzata, entrambi in forte stato di agitazione. Durante il controllo, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina, nascosti in un pacchetto di sigarette modificato. La successiva verifica sulla bicicletta elettrica con cui era arrivato ha portato al ritrovamento di tre coltelli a doppia lama, lunghi circa 30 centimetri. Droga e armi sono state sequestrate. Per il 41enne sono scattati l’arresto per detenzione ai fini di spaccio e la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Senigallia, lite notturna con droga e coltelli: fermato albanese

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