Scuola l’Europa a Prato per sconfiggere le fragilità nell’apprendimento

In Italia, presso un istituto comprensivo di Prato, si è svolto il secondo incontro nazionale del progetto Erasmus chiamato ReaDy. Docenti e accademici provenienti da Portogallo, Romania e Spagna hanno partecipato all’evento, che ha visto confrontarsi professionisti del settore scolastico. L’obiettivo della riunione è stato analizzare e condividere strumenti per migliorare l’apprendimento e ridurre le fragilità degli studenti nelle scuole.

Docenti e accademici provenienti da Portogallo, Romania e Spagna si sono riuniti presso l’istituto comprensivo Gandhi per il secondo incontro nazionale legato al progetto Erasmus denominato ReaDy. L’iniziativa, che vede la scuola pratese come partner attivo, ha concentrato i lavori sul miglioramento delle capacità di alfabetizzazione nella scuola primaria, attraverso lo scambio di metodologie didattiche tra professionisti dell’istruzione europei. Metodologie a confronto per contrastare le fragilità educative. Il fulcro della formazione internazionale è stato lo studio di modelli pedagogici capaci di intervenire sulle criticità che influenzano l’apprendimento dei più piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola, l’Europa a Prato per sconfiggere le fragilità nell’apprendimento Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Prato: 330 nuovi alberi per sconfiggere le isole di calorePrato sta trasformando il suo tessuto urbano con un piano di forestazione che porterà 1. Leggi anche: Leggere il disagio dei nostri studenti, prima che diventi silenzio. La scuola, la fragilità e le responsabilità educative nell’epoca delle crisi invisibili Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lancio dell'Alleanza Europea per la qualità nell'educazione e cura della prima infanzia; L’ad di Eni Descalzi: L’Europa ragioni sul gas russo; Partire bene: i sistemi educativi per l’infanzia in Italia e in Europa; L'Unione europea vuole aumentare le tutele per i minori online. L’Europa tra i banchi di scuola all’istituto Margherita HackStudenti della scuola media Margherita Hack di Palermo e i loro partner spagnoli di Almería insieme per un’esperienza di mobilità internazionale. Una settimana di iniziative che ha trasformato la ... livesicilia.it A Cerisano nasce la Scuola di Politica con docenti e studenti da tutta Europa: info e iscrizioniLa formazione continua ad essere uno dei punti focali del progetto di riqualificazione di Cerisano. Dopo il Master di II livello in collaborazione con l’Unical e l’hub dedicato agli studenti del Conse ... strettoweb.com Orizzonte Scuola - facebook.com facebook Salis, bando col buco: l’ex compagna di scuola verso la guida di un Museo. Il marito della donna (imprenditore portuale) finanziò la sindaca. @MarcoGras x.com