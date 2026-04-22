Martedì 21 aprile, gli studenti di un liceo di Terni hanno visitato una struttura penitenziaria per un’attività di confronto diretto con i detenuti. L’iniziativa ha coinvolto studenti e internati, offrendo loro l’opportunità di condividere esperienze e discutere sul tema della riabilitazione. La visita si è svolta in un clima di rispetto reciproco, senza interventi di autorità o rappresentanti istituzionali.

Gli studenti del liceo delle scienze umane di Terni hanno vissuto una mattinata di confronto diretto con la realtà carceraria martedì 21 aprile. L’iniziativa, focalizzata sul superamento dei limiti della vecchia normativa verso modelli di inclusione sociale, si è svolta presso la casa circondariale di Vocabolo Sabbione attraverso il progetto denominato Dalla legge 180 alle politiche di inclusione. L’attività ha la partecipazione attiva degli allievi dell’istituto Angeloni, che hanno collaborato con l’associazione Istess e la Caritas. Il percorso formativo non si è limitato a una semplice osservazione, ma ha integrato seminari di filosofia e laboratori pratici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola e carcere a Terni: il gioco che riabilita e unisce i giovani

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