Svastiche sulla scuola a Garbagnate | condanna unanime

Questa mattina gli studenti e il personale della scuola Morante di Garbagnate sono rimasti scioccati nel trovare svastiche disegnate sui muri dell’edificio. La scoperta ha suscitato immediatamente sdegno tra tutti, con la comunità che condanna senza mezzi termini questo gesto, considerato un attacco alla scuola e alla convivenza. Le autorità stanno già indagando per identificare chi si trovi dietro a questa bravata.

Decine di svastiche sono state disegnate questa mattina sui muri esterni della scuola media Morante a Garbagnate.

Svastiche sulla scuola a Garbagnate: condanna unanimeUn risveglio amaro per studenti e personale della scuola secondaria di primo grado Morante di Garbagnate Milanese. Nella mattinata di ieri l’esterno ... ilnotiziario.net

Sdegno a Garbagnate: decine di svastiche disegnate fuori dalla scuola media MoranteSono apparse il 10 febbraio, in cui cade anche il Giorno del Ricordo. La denuncia del sindaco Barletta: Un luogo di cultura e di formazione trasformato in vetrina di icone che evocano periodi aberran ... msn.com

