Scoperta una rete di neonazisti e antisemiti online | nove i minori arrestato 19enne

Le autorità hanno individuato una rete online composta da neonazisti e antisemiti, coinvolgendo anche nove minori. Tra i soggetti coinvolti, un 19enne è stato arrestato con l’accusa di aver promosso e gestito una chat di gruppo dedicata a contenuti di questo tipo. Le indagini hanno portato alla scoperta di attività che promuovevano ideologie estremiste attraverso piattaforme digitali.

Un 19enne si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. L'operazione di smantellamento dell'organizzazione, coordinata dalla procura di Milano e dalla procura per i minorenni, ha portato anche a 15 perquisizioni effettuate lungo tutto lo stivale. Nove controlli hanno riguardato soggetti con età inferiore ai 18 anni. Il giovane arrestato è un italiano residente a Pavia, in provincia di Milano. Secondo gli investigatori sarebbe il diretto promotore e amministratore di una chat di gruppo denominata "Terza posizione". Attraverso quest'ultima, i partecipanti avrebbero diffuso propaganda razzista e religiosa, contenuti di minimizzazione della Shoah e messaggi di apologia del genocidio del popolo ebraico.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Rete neonazisti e antisemiti online, arrestato 19enne a PaviaUn 19enne è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti.

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