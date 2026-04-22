Le tensioni tra i negoziatori internazionali e i pasdaran iraniani continuano a intensificarsi, mentre il leader supremo non ha ancora risposto alle richieste provenienti dall’estero. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato di aspettare una proposta dall’Iran per mettere fine ai conflitti nella regione, offrendo un breve prolungamento del cessate il fuoco per facilitare eventuali negoziati. La situazione resta bloccata, con le parti ancora distanti da un accordo.

Donald Trump attende una proposta iraniana per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Il presidente statunitense sarebbe disposto a concedere altri tre o cinque giorni di cessate il fuoco per consentire a Teheran di riorganizzarsi in vista di nuovi negoziati. Non sarà, spiegano fonti diplomatiche Usa, una tregua a tempo indeterminato, nel senso che, scaduti i termini, le ostilità riprenderanno come e più di prima. Pare che Trump stia dando alle fazioni in seno al governo iraniano la possibilità di risolvere la contesa interna per poi tornare a trattare. In caso di fumata nera, la tregua terminerà senza alcun accordo. Spaccature interne: cosa succede in Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scontro tra i negoziatori e i pasdaran. E Khamenei non risponde". La lotta di potere che frena la trattativa con gli Usa

Notizie correlate

Attacco di Usa e Israele contro l'Iran, che risponde con i missili. Eliminato l'Ayatollah KhameneiIsraele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran "per rimuovere le minacce" allo Stato.

Leggi anche: Nuova Guida suprema in Iran, scontro tra pasdaran e clero: «Pressioni per nominare il figlio di Khamenei»

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: In Iran lo scontro tra falchi e colombe sul dialogo con gli Usa; Usa-Iran, Trump estende la tregua ma i negoziati sono in stand-by; La grande speranza delle criptovalute nell'Atto di Chiarezza del Senato ha ancora una possibilità di sopravvivere a un calendario fitto; A Potenza la prima esercitazione annuale della Squadra Negoziazione della Questura.

Scontro tra i negoziatori e i pasdaran. E Khamenei non risponde. La lotta di potere che frena la trattativa con gli UsaDonald Trump ha concesso ancora pochi giorni di tregua in attesa dell’Iran. Le divisioni interne a Teheran rischiano però di far fallire i negoziati e riaccendere la guerra Donald Trump attende una ... ilgiornale.it

Negoziatori, bozze e rischi: 5 cose da sapere sui negoziati tra Stati Uniti e Iran per fermare la guerraDalla tregua fragile al possibile accordo di Islamabad, chi tratta, cosa c’è sul tavolo e perché il ruolo del Pakistan è decisivo per evitare un’escalation regionale e uno shock globale su energia e ... ilgiornale.it

Il terreno dello scontro è l’intera area metropolitana e la Bat. Ultimo episodio: l'omicidio di Filippo Scavo di Carbonara (terra degli Strisciuglio) uomo di fiducia di Domenico Strisciuglio, in una Bisceglie colonia dei Capriati. - facebook.com facebook

Mancini, che beffa in Qatar: aveva festeggiato, ora deciderà lo scontro diretto. Cosa è successo x.com