Attacco di Usa e Israele contro l' Iran che risponde con i missili Eliminato l' Ayatollah Khamenei

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l'Iran, che ha risposto con il lancio di missili. Durante l'operazione, è stato eliminato l'Ayatollah Khamenei. L'attacco di Israele è stato definito come un'azione preventivo, mentre l'Iran ha reagito immediatamente con una rappresaglia missilistica. La situazione rimane tesa e le due parti si sono scambiate accuse pubbliche.

Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran "per rimuovere le minacce" allo Stato. Con queste parole, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'inizio dell'operazione denominata 'Ruggito del Leone', condotta insieme agli Stati Uniti (che l'hanno ribattezzata 'Epic Fury'). L'attacco ha colpito l'Iran questa mattina e non nelle ore notturne come inizialmente si pensava. Dopo settimane di avvertimenti agli ayatollah, Donald Trump ha dunque dato il via libera all'azione militare, spiegando che l'obiettivo è "difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, media: “L’ayatollah Khamenei è morto nell’attacco di Israele e Usa”. Uccisi anche il genero e la nuoraLa guida suprema iraniana, Ali Khamenei, è stato ucciso e il suo corpo è stato recuperato dalle rovine del suo palazzo.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Usa-Israele, attacco all'Iran. Israele: «Morto Khamenei, le foto mostrate a Netanyahu». Trump scherza: «Mi chiederanno con chi sostituirlo». Missili di Teheran su Dubai e Qatar«Il Presidente del Consiglio ha inoltre condiviso le valutazioni raccolte nel pomeriggio nei numerosi contatti telefonici avuti con alcuni partner europei, a partire dal Cancelli ... ilmessaggero.it

Usa e Israele attaccano l'Iran. Teheran risponde, colpite basi militari americane nel GolfoEsplosioni in diverse città. Trump: Difendiamo gli americani dalle minacce. Idf: Missili dall’Iran verso Israele. Dubbi sulla sorte di Khamenei ... ilsecoloxix.it

