Durante un podcast, un generale ha rilasciato dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione internazionale, portando alla luce la possibilità di un intervento nucleare contro l’Iran. Le sue parole sono state riprese da vari media, alimentando discussioni sul possibile escalation di tensioni nella regione. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diversi governi e analisti, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla questione.

Una serie di dichiarazioni rilasciate durante un podcast ha scosso le fondamenta della diplomazia internazionale, portando l’ipotesi di un ordine nucleare contro l’Iran al centro del dibattito globale. Secondo quanto riferito da Larry Johnson, ex membro della CIA, lo scorso sabato si sarebbe verificato un acceso confronto tra il Presidente e il generale Dan Caine durante un vertice sulla sicurezza in Medio Oriente, con il primo che avrebbe richiesto l’attivazione dei codici atomici e il secondo che si sarebbe opposto fermamente alla decisione. Lo scontro verbale tra la Casa Bianca e lo Stato Maggiore. Il cuore della vicenda risiede nelle ricostruzioni fornite da Larry Johnson all’interno del programma Judging Freedom, condotto da Andrew Napolitano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro nucleare: il generale che sfidò il Presidente sull’Iran

Iran e Stati Uniti trattano sul nucleare, ma intanto tengono gli eserciti in allerta

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