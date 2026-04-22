Schiavi dei filtri | l’allarme dei medici sulla dismorfia digitale

Durante il 99° congresso della SIDeMaST, svoltosi al Palacongressi di Rimini tra il 21 e il 24 aprile 2026, i medici hanno espresso preoccupazioni riguardo alla diffusione di fenomeni di dismorfia digitale. Gli specialisti hanno analizzato gli effetti dei filtri e delle immagini modificate sui social media, evidenziando come questi strumenti influenzino la percezione dell’immagine corporea. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questo fenomeno sulla salute mentale dei giovani.

Durante il 99° congresso della SIDeMaST, tenutosi al Palacongressi di Rimini tra il 21 e il 24 aprile 2026, gli specialisti hanno tracciato un quadro preoccupante sulla gestione dell’immagine corporea nell’era digitale. Il fenomeno, identificato come dismorfia digitale o social media dysmorphia, vede un aumento costante di pazienti che cercano interventi estetici per replicare la propria versione alterata dai filtri fotografici. L’illusione della perfezione biologica e l’impatto clinico. Le sale del convegnio di Rimini ospitano un dibattito cruciale sul confine tra realtà fisica e rappresentazione virtuale. Gli esperti della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse segnalano come l’uso sistematico di strumenti di fotoritocco e filtri sulle piattaforme social stia riscrivendo i canoni estetici globali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schiavi dei filtri: l’allarme dei medici sulla dismorfia digitale Notizie correlate Il pianto inconsolabile e quel gesto che può essere fatale: l'allarme dei medici sulla Sindrome del bambino scossoBasta uno scuotimento violento della durata di pochi secondi per causare danni gravissimi in un neonato. Esami inutili e prescrizioni inappropriate, un sistema digitale a supporto dei mediciUn’indagine di Asl Lecce su 637 professionisti conferma il problema dell’appropriatezza.