Schianto tra due auto a Porlezza una si ribalta | tre persone soccorse

Nella serata di ieri a Porlezza si è verificato un incidente tra due vetture, avvenuto intorno alle 21. Dopo lo scontro, una delle auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i servizi di soccorso, che hanno assistito tre persone coinvolte nell’incidente. La dinamica dell’impatto e le condizioni delle persone non sono state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Incidente stradale nella serata di ieri a Porlezza, dove intorno alle 21 si sono scontrate due auto, con una delle vetture che si è ribaltata dopo l’impatto.Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono urtati con violenza. Nell’impatto una delle auto ha perso stabilità fino a.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Auto si ribalta in via I Maggio a Como: due donne soccorseIncidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo 2026, a Como, dove un’auto si è ribaltata su un lato lungo via I Maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Schianto tra due auto sulla via Emilia a Fontana Fredda, un ferito; Paura all'alba ad Alghero: schianto tra due auto, conducente trasportato d'urgenza in ospedale; Schianto tra due auto ad Albettone: anziana ferita; Con l'auto invade la corsia opposta e si schianta quasi frontalmente con un furgoncino. Tragedia sull'Aurelia Bis, incidente tra un'auto e un carro funebre: morta una donna, bambino al Gaslini in elicotteroTragedia in galleria sull'Aurelia Bis dove intorno alle undici due auto si sono scontrate. Un terribile incidente: a perdere la vita sarebbe stata una donna, mentre un bambino di 11 anni è stato socco ... primocanale.it Due auto distrutte nello schianto: attimi di paura, interviene l’elisoccorsoFrontale tra due vetture a Madrisio, lungo via Madonna Taviele. I conducenti sono usciti autonomamente dai mezzi, ma entrambi sono stati trasportati in ospedale ... udinetoday.it Schianto questa mattina a Roma fra auto e moto: traffico in tilt per ore. Tre persone ferite, fra loro un diciottenne. - facebook.com facebook Il Grande Torino, così la tragedia dello schianto a Superga diventò leggenda. E così la raccontò il Corriere x.com