Schianto nel savonese | morta una donna nipotino di 5 anni al Gaslini in rianimazione

Nella giornata di mercoledì 22 aprile, si è verificato un incidente stradale nel savonese che ha causato il decesso di una donna. Un bambino di cinque anni è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove si trova in prognosi riservata. L'incidente ha coinvolto più veicoli e sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.

È ricoverato all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, in prognosi riservata, il bambino di 5 anni coinvolto nell'incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 22 aprile, nel savonese.L'incidente: cos'è successoIl bimbo si trovava in auto con la zia, una donna di 50 anni, quando la loro auto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto nella notte fra auto e camion: morta una donna di 58 anni Schianto lungo l'autostrada A13, morta una donnaUna donna di 52 anni, Ketty Tamara Montagner, originaria di Milano e residente a Martellago, è morta in un incidente avvenuto nella tarda serata di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Incidente mortale tra due mezzi pesanti: muore una persona nel Vercellese; Abbandona l’amico in strada: ucciso da un Tir nella notte; Schianto sulla Torino-Savona in direzione nord, traffico in tilt: lunghe code e rallentamenti; Auto rubata si schianta a Uta, morto un ventiduenne. TRAGEDIA SULLA SS107, DUE MORTI: SALVATA UNA NEONATA CON CESAREO Schianto in galleria sulla Silana Crotonese: vittime due uomini di Marano Marchesato, madre e figlia in condizioni critiche ma vive grazie all’intervento tempestivo dei medici - facebook.com facebook