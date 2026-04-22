La Juventus sta attualmente lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza ha avviato trattative con alcuni allenatori e si riporta che ci siano state telefonate con uno di loro, con l’offerta di circa 30 milioni di euro per convincerlo a firmare. La squadra sta valutando attentamente le strategie di mercato per assicurarsi i profili più adatti alle proprie esigenze.

di Alessio Lento Calciomercato Juventus: la dirigenza bianconera non sta lasciando nulla al caso nella sua corsa al rinforzo di livello per il prossimo mercato estivo. L’obiettivo è uno dei pezzi pregiati della prossima sessione: Bernardo Silva. Il portoghese, che lascerà il Manchester City a parametro zero, è uno dei nomi più ambiti e la Juventus, con una mossa decisa, sta cercando di fare breccia nel cuore del centrocampista. Per tentare di convincerlo a vestire la maglia bianconera, il club ha fatto ricorso a tutte le leve possibili, compresa una telefonata ‘bollente’ di Luciano Spalletti, il quale ha messo in campo tutta la sua esperienza per guadagnarsi la fiducia del giocatore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scende in campo Spalletti, telefonata bollente e 30 milioni per convincerlo

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