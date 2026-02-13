Napoli un parametro zero in vista di giugno | ingaggio da 4 milioni per convincerlo ad accettare?

Napoli sta pianificando di convincere un giocatore in scadenza a giugno con un ingaggio di 4 milioni di euro, nel tentativo di portarlo in azzurro senza dover pagare un trasferimento. Le trattative sono in corso e il club ha già individuato il nome, puntando a chiudere l’accordo prima dell’apertura del mercato estivo. Un dettaglio che distingue questa operazione è la proposta di contratto abbastanza allettante rispetto alle precedenti strategie del Napoli, che si è spesso affidato alle occasioni a parametro zero.

Il Napoli si muove con anticipo sul mercato, tracciando le prime linee guida in vista di giugno. Il club azzurro vuole farsi trovare pronto su eventuali occasioni a parametro zero o su situazioni contrattuali in bilico, una strategia che negli ultimi anni ha spesso garantito margini di manovra interessanti sia dal punto di vista tecnico sia economico. In questo contesto rientra il monitoraggio costante dei profili più appetibili della Serie A, soprattutto quelli con scadenze contrattuali ravvicinate. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c'è quello di Lorenzo Pellegrini. Come rivelato da Nicolò Schira, il centrocampista vive una fase delicata dal punto di vista del rinnovo contrattuale: l'accordo non è ancora stato trovato.