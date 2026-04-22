Sarri | Lazio provaci voglio la finale

Maurizio Sarri ha invitato la sua squadra a provarci e a puntare alla finale, anche se ha cercato di minimizzare la pressione parlando di una definizione tipicamente giornalistica. In una notte che lui stesso definisce speciale, il tecnico della Lazio ha lasciato intendere che si aspetta una prestazione all’altezza, senza però soffermarsi troppo sui possibili esiti. La partita si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più intensa.

C'è una notte che vale più delle altre. Anche se Maurizio Sarri prova a togliere pressione: «Una definizione tipicamente giornalistica». La chiama così, rispondendo a chi parla di partita che salva la stagione. Eppure, al di là delle etichette, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta ha un peso specifico evidente: si riparte dal 2-2 dell'andata e stasera in palio c'è un posto in finale. Sarri lo sa, ma non si lascia trascinare dalla narrativa. «Non ce n'è una che salva la stagione», chiarisce, riportando tutto sul piano tecnico. La sua Lazio arriva a Bergamo con segnali incoraggianti, soprattutto dopo la prova di Napoli, ma senza certezze assolute.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sarri: Lazio provaci, voglio la finale ESPULSIONE SARRI Dalle proteste al rosso, poi l'esultanza finale Notizie correlate Lazio, Sarri rompe il silenzio: «Resto, ma voglio tornare a sognare. Divieto trasferte? Una sconfitta dello Stato»Il tecnico biancoceleste blinda la panchina e attacca il sistema delle sanzioni collettive: «È incostituzionale». Contenuti e approfondimenti La Lazio sfida l'Atalanta, Il Tempo cita le parole di Sarri: Vogliamo provarciSi parla della due squadre di Roma oggi in prima pagina su Il Tempo. Per quanto riguarda la sponda biancoceleste, il titolo è il seguente: La. tuttomercatoweb.com Vocalelli sul futuro di Sarri: Così non rimane, andrà via. Serve chiarezzaA poche ore dalla semifinale di Coppa Italia, a Radio Radio, è intervenuto Alessandro Vocalelli per parlare del futuro di Maurizio Sarri alla Lazio: ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: Lotito alza il tir ... lazionews.eu