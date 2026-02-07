Lazio Sarri rompe il silenzio | Resto ma voglio tornare a sognare Divieto trasferte? Una sconfitta dello Stato

Maurizio Sarri rompe il silenzio e conferma che resterà alla Lazio. L’allenatore spiega di voler tornare a sognare con la squadra, anche se il divieto di trasferte gli dà molto fastidio. Per lui, la sconfitta dello Stato dietro questa decisione. La Lazio, nonostante le tensioni e le difficoltà, prova a resistere e a mantenere la calma in un momento complicato.

Il futuro di Maurizio Sarri e della Lazio resta ancorato a un patto di resistenza, nonostante le turbolenze di un’annata segnata da frizioni interne e un clima ambientale ai limiti della rottura. Nella mattinata odierna, l’allenatore toscano ha voluto sgombrare il campo dalle nubi sul suo possibile addio anticipato, confermando la volontà di onorare l’impegno preso con la società biancoceleste nonostante un mercato invernale che ha lasciato ferite aperte e una contestazione della tifoseria che non accenna a placarsi. A poche ore dalla delicata trasferta di Torino contro la Juventus, il tecnico ha tracciato un bilancio amaro ma lucido sulla dimensione attuale del club, rivendicando il diritto di “sognare” oltre le logiche finanziarie. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Domani sera Maurizio Sarri torna in panchina contro la Juventus, ma durante la conferenza stampa ha voluto chiarire subito alcuni punti.

