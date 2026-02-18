Torna Tipicamente Chiavari il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorio

Il mercatino “Tipicamente Chiavari” torna a Chiavari, portando in città le specialità locali il quarto fine settimana di ogni mese. L’evento, organizzato da Confesercenti Genova con Assoartisti, mette in vendita formaggi, vini e prodotti freschi provenienti dalla Liguria. Durante l’ultimo appuntamento, numerosi visitatori hanno scelto di assaggiare e acquistare prodotti autentici, sostenendo i piccoli produttori della zona. La fiera si svolge in piazza e attira appassionati e curiosi desiderosi di scoprire le eccellenze del territorio.

