Sanzioni a Israele | il vertice UE a Lussemburgo resta in stallo

Durante il Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, non sono state adottate decisioni sulle sanzioni contro Israele. Il Ministro degli Esteri e Vice Premier ha comunicato che, nel pomeriggio, non ci saranno provvedimenti ufficiali in merito. La discussione tra i ministri europei si è conclusa senza passi concreti riguardo a eventuali misure restrittive nei confronti di Israele.

Il Ministro degli Affari Esteri e Vice Premier, Tajani, ha anticipato che nel pomeriggio di oggi a Lussemburgo non verranno prese decisioni riguardanti l’imposizione di sanzioni contro Israele durante il Consiglio Affari Esteri. La dichiarazione è arrivata mentre il esponente della politica italiana si trovava a Milano per un impegno presso il Salone del Mobile, prima di partire per il vertice europeo. La posizione italiana sul vertice di Lussemburgo. Le prospettive riguardo al Consiglio Affari Esteri previsto per la giornata odierna sembrano delineare una linea di stallo o, quantomeno, di assenza di nuovi provvedimenti coercitivi nei confronti dello Stato israeliano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanzioni a Israele: il vertice UE a Lussemburgo resta in stallo Notizie correlate Leggi anche: Guerra in Iran: Israele attacca il Libano. Colpito un capo Hezbollah. Rinviato vertice Ue a Cipro UE, linea dura: 90 miliardi per Kiev e sanzioni contro IsraeleA Lussemburgo, i vertici degli Esteri dell’Unione Europea stanno affrontando una sessione decisiva per il futuro della sicurezza continentale e la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Niente sanzioni UE a Israele, l'accordo di associazione non si sospende. L'Italia difende Netanyahu; Sánchez ritenta l’impresa impossibile: porre fine all’accordo tra Ue e Israele; Ue divisa su Accordo di associazione con Israele, possibili sanzioni ai coloni; Israele-Libano: al via negoziati giovedì, l'Ue discute sanzioni. Niente sanzioni UE a Israele, l’accordo di associazione non si sospende. L’Italia difende NetanyahuIl consiglio Affari esteri non prende provvedimenti contro Israele. Alle sanzioni 'no' anche di Tajani. Critiche da PD e M5S ... eunews.it Tajani: Sanzioni a Israele? Non ci sono le condizioniIl ministro degli Esteri: A Hormuz una missione dell'Onu o dell'Ue. Trump rappresenta gli Usa, noi siamo per l'Occidente unito ... dire.it Oggi sul tavolo dei 27 anche il voto sulle nuove sanzioni a Mosca. Tema inserito nell'agenda del Coreper, se Budapest toglie il voto al prestito a Kiev spazio per il 20esimo pacchetto. #ANSA - facebook.com facebook Mantenere l'accordo di associazione Ue-Israele ma procedere a sanzioni individuali: è questa la posizione italiana dichiarata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo al Consiglio Ue, sottolineando come la posizione dell'Italia sia analoga a quella x.com