Le squadre coinvolte nella corsa per evitare la retrocessione in Serie A stanno affrontando difficoltà evidenti rispetto alle loro controparti di Premier League e Liga. Le statistiche mostrano che le formazioni in zona retrocessione raccolgono punti con una frequenza significativamente inferiore rispetto ai club europei, evidenziando un divario di rendimento che si approfondisce nel corso della stagione.

La lotta per la permanenza nella massima serie italiana sta rivelando un divario statistico inquietante rispetto al resto del continente, con le squadre in zona retrocessione che faticano a raccogliere punti con una frequenza decisamente inferiore rispetto ai colleghi europei. Mentre in Italia il raggiungimento della quota psicologica di 40 punti rappresenta ancora un traguardo fondamentale per la salvezza, i dati raccolti dopo 33 giornate mostrano come Pisa, Verona, Cremonese e Lecce abbiano accumulato soltanto 92 punti complessivi, evidenziando una difficoltà strutturale nel mettersi fieno in cascina. Il divario numerico tra la Serie A e i campionati d’élite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvezza Serie A: il divario inesorabile con Premier e Liga

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