Salvatore Maresca THOR | forza talento e sogni | Ginnasticomania

Nell’ultimo episodio di Ginnasticomania è stato ospite Salvatore Maresca, conosciuto anche come “THOR”. La puntata si è concentrata sulla sua esperienza nel mondo della ginnastica, evidenziando le sue capacità e le sue aspirazioni. Durante l’intervista, sono stati affrontati aspetti relativi alla carriera e alle sfide affrontate nel percorso sportivo. La conversazione ha offerto uno sguardo diretto sulla figura del ginnasta e sul suo impegno quotidiano.

Nuovo episodio di Ginnasticomania con un ospite speciale: Salvatore Maresca, uno dei protagonisti assoluti della ginnastica artistica italiana agli anelli! Soprannominato “THOR”, Maresca è un atleta dal palmarès straordinario: Bronzo ai Mondiali 2021 Bronzo agli Europei di Basilea 2021 Oro in Coppa del Mondo a Baku 2022 Oro in World Cup a Parigi 2023 In questa intervista esclusiva, realizzata da Chiara Sani durante il Campionato di Serie A, Maresca racconta: il suo attuale stato di forma i nuovi obiettivi stagionali il percorso verso le prossime grandi competizioni Non solo risultati: emerge anche il lato umano di un campione genuino, carismatico e motivante, capace di trasmettere energia e determinazione a chiunque lo ascolti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salvatore Maresca “THOR”: forza, talento e sogni | Ginnasticomania Salvatore Maresca “THOR”: forza, talento e sogni | Ginnasticomania Notizie correlate Lorenzo Casali senza filtri: recupero, sogni e risate a Ginnasticomania!Protagonista della nuova puntata di Ginnasticomania è Lorenzo Casali, pilastro della nazionale italiana di ginnastica artistica e campione italiano... Angelina Melnikova si racconta: sogni olimpici e vita in Italia | GinnasticomaniaLa nuova puntata di Ginnasticomania ci porta nel cuore della ginnastica artistica con una protagonista d’eccezione: Angelina Melnikova, numero uno... Contenuti e approfondimenti Salvatore Maresca THOR: forza, talento e sogni | GinnasticomaniaNon solo risultati: emerge anche il lato umano di un campione genuino, carismatico e motivante, capace di trasmettere energia e determinazione a chiunque lo ascolti. oasport.it Salvatore Maresca: Sposerò la mia fidanzata Maria Pia/ Devo tutto a mio padreSalvatore Maresca, atleta azzurro considerata l’erede di Yuri Chechi per il suo talento agli anelli, che gli è valso la conquista di due medaglie d’oro, quattro d’argento e cinque di bronzo, fra cui l ... ilsussidiario.net