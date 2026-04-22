Salone del Mobile 2026 | gli appuntamenti beauty del Fuorisalone da non perdere

Durante il Salone del Mobile 2026, il Fuorisalone dedica spazio anche al settore della bellezza, con numerose installazioni, progetti ed eventi organizzati da vari marchi del settore. La manifestazione si svolge in diverse location della città e vede la partecipazione di diversi brand che presentano le loro novità e iniziative legate al mondo della cosmetica e della cura personale. Le iniziative si concentrano soprattutto in alcune aree specifiche del quartiere design.

Anche il mondo della bellezza si conferma protagonista di questa edizione del Fuorisalone. In programma tante le installazioni, i progetti e gli eventi firmati da molti brand beauty. Che noi abbiamo raccolto qui.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti beauty del Fuorisalone da non perdere Notizie correlate Leggi anche: Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salone del Mobile.Milano 2026, il palcoscenico delle novità; Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare; Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa; Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: guida alla Milano Design Week. Salone del Mobile 2026, Giorgia Meloni visita gli stand delle Marche con AcquaroliA Fiera Milano Rho il presidente della Regione Marche segnala un avvio positivo della manifestazione e richiama il peso del comparto legno-arredo regionale ... lanuovariviera.it Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Salone del Mobile 2026, la premier Meloni visita lo stand di Calia Italia - facebook.com facebook Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com