Salerno in Flora 2026 tre giorni tra natura gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti

Salerno si appresta a ospitare un evento di tre giorni dedicato alla natura, al cibo e alla biodiversità, con il coinvolgimento del Villaggio Coldiretti. L'iniziativa si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di diversi espositori e agricoltori locali. Durante l'evento saranno allestiti stand e spazi di confronto per promuovere prodotti agricoli e pratiche sostenibili, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino le attività del settore agroalimentare.

Tempo di lettura: 2 minuti Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna “Salerno in Flora”, la mostra mercato dedicata al florovivaismo e alla biodiversità, che animerà il Parco Pinocchio con un ricco programma di attività, esposizioni e degustazioni. Un evento pensato per famiglie, appassionati del verde e curiosi, all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. L’edizione 2026 sarà caratterizzata dalla presenza del Villaggio Coldiretti, cuore pulsante della manifestazione, dove sarà possibile immergersi nel mondo dell’agricoltura locale attraverso il mercato contadino, lo street food con prodotti tipici campani, le degustazioni, le aree dedicate alla fattoria degli animali e l’agriasilo per i più piccoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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